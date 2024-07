GliaStudio is een geautomatiseerd videoplatform waarmee teams inhoud kunnen verspreiden met korte video's. Het maakt gebruik van AI-technologie om artikelen binnen enkele minuten om te zetten in video's. Het beschikt over automatische tekstsamenvatting om lange tekst samen te vatten in korte samenvattingen, overvloedige mediabronnen om te visualiseren met verschillende mediamiddelen, en merkthema's en -functies die kunnen worden aangepast voor consistente branding. Met GliaStudio kunnen gebruikers ook 50% van de tijd van makers van inhoud vrijmaken, zodat ze zich met meer kwalitatief werk kunnen bezighouden. Met GliaStudio kunnen teams binnen enkele minuten video's genereren op basis van nieuwsinhoud, sociale berichten, live sportevenementen en statistische gegevens en het videoproductievolume met 10x verhogen. GliaStudio wordt vertrouwd door invloedrijke uitgevers zoals Tiktok, KKBOX, YOUKU, PIXNET, Business NEXT en ZHIBO. Het biedt ook gratis toegang tot media-items van hoge kwaliteit.

Website: gliacloud.com

