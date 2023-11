Giddh is een complete cloudboekhoudsoftware met alle noodzakelijke functies, zoals grootboek, boekhouding, facturering, inventaris, verschillende soorten rapporten, GSTR1-, GSTR2-, GST3B-archivering en nog veel meer. Giddh berekent alle gegevens automatisch en genereert verschillende soorten rapporten. Het is zo eenvoudig te begrijpen dat u zelfs zonder hulp van een accountant alle financiën van uw onderneming kunt inzien. Het is volledig aanpasbaar en voldoet aan alle behoeften van uw bedrijf, afhankelijk van uw vereisten.

Website: giddh.com

