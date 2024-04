GaGaNode, de volgende generatie gedecentraliseerde residentiële IP + bandbreedte-marktplaats, heeft tot doel het wereldwijde tekort aan IPv4-adressen te verlichten met Web3.0-technologie. GaGaNode is ontwikkeld om gebruikers te helpen zelfstandig de inactieve bandbreedtebronnen van hun huis te beheersen. Gebruikers kunnen thuis deelnemen aan het Web3-netwerk via Idle Electronics zonder IP van het openbare netwerk. GaGaNode moedigt iedereen aan om de investeringen in nieuwe mijnbouwapparatuur te verminderen en GaGaNode op alle inactieve elektronica zoals Raspberry Pi, Android-telefoon, Arm SBC, TV Box, Xbox, Playstation en andere elektronische apparaten te installeren via zoveel mogelijk softwareportering.

Website: gaganode.com

