Fundamento is an enterprise-focused contact center automation solution powered by AI that ensures companies consistently achieve excellent business outcomes by reducing AHT, lowering ramp time and saving costs.

Website: fundamento.ai

