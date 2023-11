Met Friyay is alles wat je nodig hebt slechts 1 klik verwijderd. Friyay heeft Tools waarmee je vrijwel alles kunt organiseren: taken, notities, bestanden, gesprekken en gegevens. Tools passen zich aan de behoeften van elk team en teamlid aan op basis van rol, projectgrootte en workflow, omdat verschillend werk verschillende tools vereist. Kies de tools die je nodig hebt en voeg ze gaandeweg toe. Friyay brengt alles samen in één app en slechts één klik verwijderd.

Website: friyayapp.io

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Friyay. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.