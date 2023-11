Florida Power & Light Company, de belangrijkste dochteronderneming van NextEra Energy Inc., is het grootste energiebedrijf in Florida. Het is een energiebedrijf uit Juno Beach, Florida, dat ongeveer 5 miljoen klanten en 11 miljoen mensen in Florida bedient.

Website: fpl.com

