Universal search for all your apps. Findr is an AI-powered search assistant that helps you search across all your apps, at once. With Findr, you can: 1. Cut down time spent on searching for information. 2. Stop asking for links and documents - improve team collaboration and productivity. 3. Gather references about a topic from a single view with centralized data search

Website: usefindr.com

