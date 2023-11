Filmijob is een asynchroon video-interviewplatform dat is ontworpen om selectieprocessen te automatiseren door het gebruik van video, big data-technologieën en kunstmatige intelligentie. We analyseren elk antwoord en extraheren waardevolle informatie uit de kandidaat: uitgedrukte emoties, transcriptie van de toespraak, zachte vaardigheden, trefwoorden...

Website: filmijob.com

