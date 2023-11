Fieldlens is de enige gratis tool waarmee u elke week uren bespaart en uw drukke werk als ontbijt opeet. Het is totale veldsamenwerking. Van realtime observaties tot geautomatiseerde dagelijkse rapporten en punchlists: Fieldlens zorgt ervoor dat projectteams hetzelfde beeld hebben, zodat ze het project in realtime kunnen doornemen.

Website: fieldlens.com

