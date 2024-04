Fastory is een geavanceerd marketingtechnologiebedrijf dat de toonaangevende Mobile-first Marketing Suite levert. De kant-en-klare oplossing stelt bedrijven in staat hun marketingcampagnes naar een hoger niveau te tillen door hen de kracht te geven om mensen die belangrijk zijn voor hun bedrijf, op een creatieve manier te boeien, betrekken en converteren. Het creëren van betekenisvolle mobile-first-ervaringen was nog nooit zo eenvoudig, verbeterd door verticale videokoppen, meeslepende games en chatbots voor het genereren van leads die tot twee keer meer conversies opleveren dan traditionele landingspagina's en promoties. Fastory.io stelt marketeers een belangrijk platform ter beschikking waarmee ze eenvoudig tal van promotionele games kunnen realiseren die kunnen worden geïntegreerd met sociale media om er waarde uit te halen. De oplossing is sinds het begin op zoek naar prestaties en biedt krachtige tools voor het verzamelen en analyseren van gegevens die de zakelijke marketingintelligentie vergroten en tegelijkertijd hun doelstellingen op het gebied van zichtbaarheid, betrokkenheid en loyaliteit bereiken.

Categorieën :

Website: fastory.io

