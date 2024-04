everviz is een online visualisatietool waarmee u interactieve grafieken en kaarten kunt maken. Sluit uw interactieve visualisaties in op uw website, blog of intranet en exporteer ze als afbeeldingen of PDF. Wij geloven dat het vertellen van verhalen met prachtige interactieve visualisaties de boodschap begrijpelijker en boeiender maakt. Onze missie is om het voor iedereen gemakkelijk te maken om verbluffende visualisaties te maken en te publiceren om meeslepende verhalen te vertellen. Voer gegevens rechtstreeks in, plaats een CSV-bestand in de editor, kopieer en plak vanuit Excel of maak verbinding met live gegevens via onze Google Spreadsheet-integratie. Met onze intuïtieve editor kunt u het diagramtype kiezen en tekst, lettertypen en kleuren bewerken, zodat uw gegevens opvallen.

Website: everviz.com

