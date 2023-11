Een eenvoudig en veilig beoordelingsplatform dat een soepel proces biedt voor het uitvoeren van één-op-één beoordelingen (veel gebruikt op pre-K, TK, kleuterschool en eerste leerjaarniveau). Gebruik de vooraf geladen tests of maak uw eigen beoordelingen om snel prestatiegegevens van studenten te verzamelen en automatisch meerdere rapporten te genereren. De gegevens in ESGI worden ook gebruikt voor het invullen van gepersonaliseerde ouderbrieven en flitskaarten, het identificeren van individuen of groepen voor gerichte instructie, en het aanpassen van de leeromgeving om aandachtsgebieden voor academische groei te bevorderen.

Website: esgisoftware.com

