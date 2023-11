Zorg ervoor dat bedrijfskennis te allen tijde beschikbaar en bruikbaar is. Uit onderzoek blijkt dat werknemers elke dag twee uur besteden aan het zoeken naar informatie. Alleen maar om te kunnen presteren in hun werk. Het is nu het juiste moment om uw teams in staat te stellen deze tijd te gebruiken voor wat er toe doet. Elium biedt een vertrouwde en flexibele bron voor het delen en verrijken van bedrijfskennis. Het helpt het besluitvormingsproces te stroomlijnen, verbetert de samenwerking en het vermogen om te innoveren.

