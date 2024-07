Het Eden AI-platform biedt eenvoudige toegang tot een verscheidenheid aan spraak- en audioanalysetechnologieën van topaanbieders. Het omvat spraak-naar-tekst- en tekst-naar-spraak-functionaliteiten, die respectievelijk kunnen worden gebruikt voor spraakherkenning en spraaksynthese. De spraak-naar-tekst-functie wordt gebruikt om gesproken woorden te herkennen en deze om te zetten in tekst voor verdere analyse. Deze functie biedt asynchrone API's waarmee aanvragers eraan kunnen worden herinnerd wanneer de aangevraagde bron gereed is. Asynchrone verzoeken zijn handig voor het behouden van de functionaliteit van een applicatie door het optimaliseren van applicatiebronnen die worden gebruikt terwijl een verzoek in behandeling is. Aan de andere kant kunt u met de tekst-naar-spraak-functionaliteit audio genereren uit een bepaalde tekst terwijl u de bijbehorende stem kiest. De Speech-tool van Eden AI is geschikt voor ontwikkelaars, no-coders, productmanagers en AI-experts. Het platform specificeert niet met hoeveel aanbieders zij samenwerken, maar benadrukt de kwaliteit van de technologieën die zij aanbieden. Uit een getuigenis van een klant blijkt dat de Speech-tool werd gebruikt om de afhandeling van voicemail te automatiseren door MP3-bestanden naar tekst te converteren en deze als sms-berichten aan het personeel te bezorgen. Over het geheel genomen kunnen de functionaliteiten van de Speech-tool worden gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder spraaktranscriptie, spraakopdrachten, spraakgestuurde chatbots en meer.

Website: edenai.co

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Eden AI. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.