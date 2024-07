Eddy Travels is een door kunstmatige intelligentie (AI) aangedreven reisassistent gericht op het vereenvoudigen en verbeteren van de ervaring bij het vinden van de beste reisdeals. Met de nadruk op het verbeteren van de efficiëntie biedt de AI-assistent een handig platform om onder meer naar vluchten, hotels en autoverhuur te zoeken. Het systeem is ontworpen om consumenten binnen enkele seconden gepersonaliseerde resultaten te bieden, waardoor de tijd en moeite die traditioneel nodig is bij het plannen en boeken van reizen aanzienlijk wordt verminderd. De service van de assistent strekt zich ook uit tot geautomatiseerde verkoop en ondersteuning, waardoor bedrijven de mogelijkheid krijgen om de klantondersteuningservaringen te verbeteren en omzet te genereren met minder menselijke tussenkomst. Eddy Travels helpt niet alleen bij het vinden van kosteneffectieve deals, maar ook bij het bieden van een naadloos boekingsproces, waardoor het een uitgebreide virtuele reisassistent wordt. De technologie die dit mogelijk maakt, is sterk afhankelijk van machinaal leren en geavanceerde softwarecomponenten. Eddy Travels is ontwikkeld met de steun van Techstars, een wereldwijd netwerk dat ondernemers helpt succesvol te zijn.

Website: eddytravels.com

