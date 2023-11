Altijd op zak, het is voor studenten en gezinnen mogelijk om onmiddellijk het gedetailleerde lesrooster in realtime te kennen, het leerboek, de berichten, cijfers, gemiddelden, gebeurtenissen op school te raadplegen... Leraren en medewerkers kunnen ook klassen en groepen raadplegen, bellen of zelfs het leerboek raadplegen...

Website: ecoledirecte.com

