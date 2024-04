eCairn is een softwarebedrijf gespecialiseerd in sociale intelligentie voor verkoop, marketing en gemeenschapsbeheer eCairn levert Financial Advisors een oplossing voor prospectie op sociale media om groepen digitale welvarenden te ontdekken en relaties op te bouwen die de omzet laten groeien. Specifieker: * Breng "stammen van welvarende mensen" in kaart op Twitter, blogs en LinkedIn en profielvooruitzichten - voorbeelden: belangrijke werknemers bij een Eenhoorn, ondernemersgemeenschappen in de Bay Area, beroemdheden op specifieke locaties, bestuur/bestuurders/sleutelfiguren in non-profitorganisaties, Alumni van topuniversiteiten.... * Luister realtime naar deze digitale welvaart, met behulp van een menselijke assistent en algoritmen. * Lever dagelijkse inzichten via e-mail en een mobiele app die financieel is Adviseurs kunnen dit gebruiken om de vooruitzichten te leren kennen en de relaties te ontwikkelen. * Meet de inspanningen op het gebied van sociale netwerken.

