Ebby.co is een AI-compatibele transcriptiesoftware die is ontworpen om zowel audio als video naar tekst om te zetten. Met meer dan 100 erkende talen en dialecten kan de tool automatisch ondertiteling voor video's genereren. Ebby.co garandeert de privacy en veiligheid van zijn activiteiten en maakt vertrouwelijke transcripties mogelijk. Het platform is uitgerust met een gebruiksvriendelijke online-editor en stelt gebruikers in staat hun transcripties indien nodig te bekijken, bewerken en aanpassen. Afschriften kunnen in verschillende formaten worden geëxporteerd, waaronder Word, PDF, CSV, VTT en SRT. De tool biedt ook samenwerkingsfuncties, waardoor transcripties kunnen worden gedeeld als alleen-lezen of met bewerkingsrechten voor teamsamenwerking. Bovendien biedt Ebby.co automatische luidsprekerlabeling en ondersteunt het een breed scala aan audio- en videobestandsformaten (mp3, mp4, wav, m4a, mov, 3gp, avi, aac, wma, wmv, enz.), en converteert deze naar tekst . Het platform is positief beoordeeld vanwege de snelle verwerking, hoogwaardige transcripties en transparante prijzen. Het is met name geschikt voor het transcriberen van interviews, podcasts, vergaderingen en telefoongesprekken.

Website: ebby.co

