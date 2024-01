De Duden ( Duitse uitspraak: [duːdn̩] ) is een woordenboek van de Duitse taal, voor het eerst gepubliceerd door Konrad Duden in 1880, en later door Bibliographisches Institut GmbH. De Duden wordt regelmatig bijgewerkt en er verschijnen elke vier of vijf jaar nieuwe edities. Sinds december 2020 is het aan de 28e editie toe. Het is gedrukt als twaalf delen, waarbij elk deel verschillende aspecten van de Duitse taal beslaat, zoals leenwoorden, etymologie, uitspraak, synoniemen, enz. Het eerste van deze delen, Die deutsche Rechtschreibung (Engels: Duitse spelling), is lange tijd de normatieve bron geweest voor de spelling in de Duitse taal. De Duden is de belangrijkste taalbron van de Duitse taal geworden en bevat de definitieve reeks regels met betrekking tot grammatica, spelling en gebruik van de Duitse taal.

Website: duden.de

