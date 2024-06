DuckDB Shell

DuckDB is gecompileerd naar WebAssembly, zodat het in elke browser en op elk apparaat kan worden uitgevoerd. DuckDB is een open-source kolomgeoriënteerd relationeel databasebeheersysteem, oorspronkelijk ontwikkeld door Mark Raasveldt en Hannes Mühleisen van het Centrum Wiskunde & Informatica in Nederland en voor het eerst uitgebracht in 2019.

Website: shell.duckdb.org

