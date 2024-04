Dream100.ai is een innovatief hulpmiddel dat is ontstaan ​​op de kruising van de allernieuwste AI-technologie en de krachtige strategie van Dream100 Engagement. Wordt gebruikt voor interactie met de LinkedIn-berichten van Dream100 (LinkedIn-makers die droomklanten van een niche kunnen beïnvloeden) met mensachtige opmerkingen met behulp van AI. De meeste B2B-oprichters of dienstverleners krijgen minder dan 1% respons op hun koude DM/mail vanwege een gebrek aan vertrouwen. Om vertrouwen op te bouwen en het responspercentage tot 30% te verhogen, moeten ze rechtstreeks contact opnemen met droomklanten of met Dream100 voordat ze hun diensten pitchen. Onze software reduceert de tijd die nodig is om dagelijks bezig te zijn van 5 uur handmatig naar 1 uur.

Website: dream100.ai

