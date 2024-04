Dragon Metrics is een alles-in-één SEO-pakket dat meerdere gegevensbronnen naadloos combineert voor een holistisch beeld van de organische prestaties van uw site, in plaats van dat het voelt als een verzameling afzonderlijke tools. Ongeacht uw abonnement heeft u toegang tot alle beste functies van Dragon Metrics, waaronder: • Report Builder 2.0: maak snel en eenvoudig oneindig aanpasbare white-label rapporten – en automatiseer en schaal het gehele rapportageproces. • De beste positietracking in zijn klasse met diepgaandere functies en rapporten dan enig ander hulpmiddel op de markt. • URL X-Ray: visualiseer direct honderden datapunten voor één enkele URL • Realtime indexatietracking voor maximaal 140.000 URL's per site • Geavanceerde taggingopties, waaronder dynamische tags die automatisch worden bijgewerkt op basis van aangepaste criteria • Krachtige segmentatietools waarmee u visualiseer prestaties op elke mogelijke manier • Geavanceerde Google Search Console- en GA-integraties En dit alles wordt geleverd met: • Toegang tot alle functies op elk planniveau • Meerdere gebruikersstoelen zonder extra kosten • Onbeperkt gratis één-op-één training • Directe livechatondersteuning

