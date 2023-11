Divisare is het resultaat van een inspanning van meer dan twintig jaar op het gebied van selectie en classificatie van hedendaagse architectuur. Geduldig werk, met zorg gedaan, beeld na beeld, project na project, om u het ideale hulpmiddel te bieden waarmee u uw kennis van de hedendaagse architectuur kunt organiseren. In plaats van een snel, afgeleid web willen we een langzaam, aandachtig web. In plaats van informatie haastig door te nemen, geven we er de voorkeur aan kennis rustig op te nemen. Daarom is Divisare een plek waar je architectuur langzaam en zonder afleiding waarneemt. Geen klik — like — tweet — delen, geen reclame, banners, pop-ups. Gewoon architectuur, niet meer en niet minder.

Website: divisare.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Divisare. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.