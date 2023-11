One Stop-ondersteuning voor ontwikkelaar. Devenentials is een webapplicatie die verschillende webontwikkeltools omvat met een eenvoudige en gebruiksvriendelijke interface Al deze tools worden op één plek bewaard waar u mee kunt spelen en waarmee u uw werk in een mum van tijd gedaan kunt krijgen. Alle applicaties worden lokaal in de browser uitgevoerd en uw gegevens zijn veilig.

Website: deventials.com

