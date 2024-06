Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

DesignMunk is een samengestelde verzameling van de beste ontwerpvoorbeelden van landingspagina's en homepages om webontwerpers en marketeers te inspireren. De website biedt een breed scala aan bestemmingspagina-ontwerpen in verschillende sectoren en gebruiksscenario's, zoals technologie, bedrijven, bureaus, e-commerce, financiën, marketing en meer. Voor elke aanbevolen landingspagina biedt DesignMunk een screenshot, de bedrijfs-/productnaam, de lanceringsdatum en enkele relevante categorietags. De voorbeelden van de landingspagina tonen creatieve, conversiegerichte ontwerpen met elementen zoals hero-secties, call-to-actions, productfuncties, getuigenissen van klanten en meer. De website wordt beheerd door @tajim, die regelmatig de beste inspiraties voor landingspagina's selecteert en presenteert. Naast de aanbevolen landingspagina's heeft de site ook secties voor AI-ontwerptools, ontwerpboeken, UX-microcopy en de mogelijkheid voor gebruikers om hun eigen landingspagina's in te dienen voor mogelijke opname.

Website: designmunk.com

