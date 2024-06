DeepHow is de eerste AI-oplossing voor het vastleggen en trainen van vakkennis. Het is in wezen een videoplatform en een opname-app waarmee organisaties hun processen op een slim apparaat kunnen vastleggen, deze via de cloud naar het platform kunnen uploaden en vervolgens AI kunnen gebruiken om de video te segmenteren, transcriberen en vertalen in stappen en relevante talen voor hun klanten. meertalige beroepsbevolking. Werknemers hebben op elk moment toegang tot de video's, waardoor ze sneller kunnen inwerken en zich efficiënter kunnen bijscholen met de bedrijfseigen processen van hun bedrijf. Traditionele leermethoden, zoals op tekst gebaseerde SOP's, kunnen niet efficiënt worden bijgewerkt, en de gemiddelde werknemer zou tegenwoordig liever gebruik maken van video om nieuwe vaardigheden te leren. Ze kunnen de expert rechtstreeks op het scherm bekijken en die expertise zelf nabootsen. Het maken van videocontent hoeft niet moeilijk te zijn of de ondersteuning te vereisen van een professioneel videoproductieteam met dure apparatuur. Houd uw lijnen draaiende en leer uw team beter met het AI-aangedreven videotrainingsplatform van DeepHow.

Categorieën : Productivity Videocommunicatiesoftware

Website: deephow.com

