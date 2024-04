DataSquirrel bespaart u tijd, stress en pijn bij het begrijpen van gegevens, door duidelijke visuals en dashboardrapporten te creëren. Automatische schoonmaak. Automatische analyse. Automatisch visualiseren. Automatische herhaling. Het is: snel, eenvoudig, begeleid, AI-ondersteund en veilig. DataSquirrel is het go-to Business Intelligence-platform voor individuen en teams die alle gegevens willen begrijpen en zelfstandig beslissingen willen nemen! Er zijn geen technische vaardigheden vereist om het te gebruiken of om aan de slag te gaan. Upload eenvoudig uw gegevens en laat DataSquirrel de rest doen! ✓ Ontdek spontane gegevensbehoeften door gegevens te uploaden ✓ Automatisch opschonen voor nauwkeurigheid ✓ Ontdek patronen met behulp van door AI voorgestelde analyse ✓ Geen VLookup meer! Combineer gegevens met één klik ✓ Pas visuals naar wens aan ✓ Download opgeschoonde bestands- en dashboardrapporten ✓ Deel/werk samen zonder in te loggen

Website: datasquirrel.ai

