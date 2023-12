The Daily Wire is een Amerikaanse conservatieve nieuwswebsite en mediabedrijf, opgericht in 2015 door politiek commentator Ben Shapiro en regisseur Jeremy Boreing. Het is een toonaangevende uitgever op Facebook en produceert verschillende podcasts, waaronder The Ben Shapiro Show.

Website: dailywire.com

