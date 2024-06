Cypress is een geautomatiseerde front-end testtool, gemaakt voor het moderne internet. Het biedt betere, snellere en betrouwbaardere tests voor alles wat in een browser draait. Cypress is gebouwd op een geheel nieuwe architectuur en draait in dezelfde run-loop als de applicatie die wordt getest - en werkt op elk front-end framework of website. De open-source Cypress-app kan bijzonder goed overweg met moderne JavaScript-frameworks. Cypress Cloud is een gehoste service die krachtige intelligentie uit eerdere testruns van Cypress-apps samenvoegt en toepast ter ondersteuning van betere debugging-workflows voor CI-fouten, testsuite-analyses en intelligente CI-orkestratiemogelijkheden die de snelheid van ontwikkelaars verbeteren en tegelijkertijd de CI-kosten verlagen.

Website: cypress.io

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Cypress. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.