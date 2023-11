NEO LMS is een bekroond intelligent leerplatform (ILP) dat door scholen en universiteiten over de hele wereld wordt gebruikt. NEO LMS is een complete oplossing die alle essentiële tools bevat die onderwijsinstellingen nodig hebben om efficiënt lesgeven en leren te ondersteunen.

Website: cypherlearning.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan CYPHER LEARNING. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.