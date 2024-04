Cretorial Media Services Pvt. Ltd. is een tech-media-startup die gespecialiseerd is in het opbouwen van merken, het beheer van sociale media en het beheer van influencers. Cretorial beschikt ook over een eigen AI-technologie die de manier waarop slogans, slogans, bijschriften, hashtags en andere soorten microcontent worden gemaakt, zal verstoren. De belofte van Cretorial is om iedereen – van copywriters tot onderzoekers, reclamebureaus tot bedrijfsleiders, techschrijvers tot marketeers, docenten tot presentatoren, oprichters tot beginnende werknemers – de tekst te geven die ze nodig hebben om uitzonderlijke inhoud te ontwerpen en te leveren.

Website: cretorial.ai

