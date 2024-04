Bij Corral Data hebben we de missie om de manier waarop organisaties data gebruiken te transformeren. Wij stellen organisaties in staat om moeiteloos AI te gebruiken om hun bedrijfsgegevens te verbinden, te analyseren en samen te werken aan hun bedrijfsgegevens. Wat is CorralData? CorralData is een full-service, door AI aangedreven analyseplatform dat het centraliseren en analyseren van gegevens uit meerdere bronnen radicaal vereenvoudigt. Met CorralData kunt u in gewoon Engels met uw gegevens praten of verbluffende rapporten samenstellen door uw gegevens te koppelen. Geen codeer-, SQL- of technische hulpmiddelen vereist. Zo werkt CorralData: Verbind eenvoudig al uw gegevensbronnen met behulp van onze meer dan 500 vooraf gebouwde integraties. Begin met het zien van verbluffende visualisaties in vooraf gebouwde rapportage die relevant zijn voor uw bedrijf en gegevens. Gebruik onze AI om in gewoon Engels met uw gegevens te praten om aanvullende inzichten tot leven te zien komen en deze toe te voegen aan uw bestaande rapportage. Maak gebruik van ons on-demand menselijke datateam om dieper te duiken en om aanvullende inzichten te vragen. Het CorralData-platform bevat alles wat u nodig heeft om data te gaan gebruiken om resultaten te behalen in een eenvoudig maandelijks abonnement: verbluffende tools voor datavisualisatie, ingebouwde chat, aangepaste rapportage en toegang tot menselijke experts. Plan een demo of start een gratis proefperiode van 30 dagen en ervaar hoe eenvoudig en krachtig data-analyse op basis van AI kan zijn.

