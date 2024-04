Convosight heeft een missie om gemeenschapsmakers in staat te stellen duurzame inkomsten uit hun gemeenschappen te genereren. Het bouwen van een eerste in zijn soort communitybeheerplatform voor communitybouwers die hun online communities willen opbouwen, laten groeien, betrekken en er inkomsten mee willen genereren. In eerste instantie gelanceerd voor Facebook-groepen, vertrouwen meer dan 100.000 Facebook-groepen erop dat Convosight vandaag de dag meer dan 700 miljoen leden beheert. De oplossingen van Convosight omvatten: 1. Samenwerken met toonaangevende mondiale merken om innovatieve communitymarketingcampagnes te creëren, ontwerpen en uitvoeren, die merken helpen hun doelgroepen in communities te verbinden, te betrekken en te activeren. 2. Het opbouwen van merkgemeenschappen op Facebook, het creëren van een gedeelde ruimte in mede-eigendom met hun doelgroepconsumenten. De groep is de online verzamelplaats van uw merk waar u uw klanten kunt leren kennen, gesprekken kunt op gang brengen, vragen kunt stellen, evenementen kunt organiseren, leuke uitdagingen en boeiende activiteiten kunt organiseren, een positief sentiment kunt creëren en ambassadeurs kunt koesteren.

Website: convosight.com

