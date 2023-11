De winteruitverkoop begint nu! Onze bovenkleding is zwaar getest in de Pacific Northwest. Winkel voor jassen, overhemden, shorts, schoenen en meer. De Columbia Sportswear Company is een Amerikaans bedrijf dat bovenkleding, sportkleding en schoenen produceert en distribueert, maar ook hoofddeksels, kampeeruitrusting, skikleding en accessoires voor bovenkleding. Het werd in 1938 opgericht door Paul Lamfrom, de vader van Gert Boyle.

Website: columbia.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Columbia. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.