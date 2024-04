Clipsource's Media Center is het enige PR-distributieplatform dat specifiek is ontworpen om het delen van nieuws en inhoud voor de media- en entertainmentindustrie te vereenvoudigen. Met de alles-één-oplossing kunt u zorgen voor meer dekking voor uw tv-programma's, films en boeken, doordat u eenvoudig rijk nieuws kunt verspreiden, samen met afbeeldingen, video's, programmacatalogi en planningswijzigingen voor al uw belangrijke contacten en belanghebbenden. Meerdere opties voor delen Met Media Center krijgt u de tools om al uw inhoud te maken en te distribueren zoals u dat wilt. Creëer en verspreid persberichten, nieuws of andere rich media op uw persoonlijke Media Center, via e-mail, API of op sociale kanalen in één samenhangende workflow. Beheer al uw belangrijke contacten Wij maken het u gemakkelijk om beveiligde inhoud te organiseren, groeperen en distribueren naar al uw belangrijke contacten en belanghebbenden. Beheer toegangsaanvragen van journalisten en influencers en blijf op de hoogte als e-mailadressen inactief zijn of niet werken. Volg uw PR-inspanningen U wilt er zeker van zijn dat de juiste mensen uw e-mails ontvangen en betrokken zijn bij uw inspanningen. Met realtime statistieken kunt u bestandsdownloads, open-rates, statistieken voor sociaal delen en betrokkenheidsratio's bekijken.

