Cloudgebaseerd platform waarmee bedrijven projecten, teams en taken kunnen beheren. Ondersteunt projectmanagement door teamleden een snellere manier te bieden om hun taken uit te voeren in een overzichtelijke omgeving. Betrouwbaar en veilig, Claritask helpt teamleiders projecten te organiseren en taken te delegeren via een gebruikersinterface die minder tijd kost om te leren door teamleden van welke vaardigheden dan ook. De oplossing beschikt over robuustheid en consistentie, waardoor Claritask een oplossing is voor bedrijven die serieus de leiding willen nemen en hun teams verantwoordelijk willen houden.

Website: claritask.com

