ckbk is de ultieme digitale abonnementsservice voor koks. De met 5 sterren beoordeelde app van ckbk biedt volledige toegang tot honderden topkookboeken, waaronder meer dan 120.000 recepten. "Het is net Spotify voor kookboeken". Een ckbk cadeauabonnement is het perfecte cadeau voor iedereen die van koken houdt.

Website: ckbk.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan ckbk. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.