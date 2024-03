Chasma Event is mobile event management software for employee events or any event across your organization. It automates invitations, RSVPs, details and directions, and resources for any size gathering.

Website: chasma.io

