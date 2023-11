Castor is het best beoordeelde Electronic Data Capture (EDC)-systeem. Castor's EDC-, eConsent-, ePRO-, eCOA-, Digital Enrollment-, eSource- en eTMF-oplossingen stellen onderzoekers in staat eenvoudig gegevens uit elke bron vast te leggen en te integreren en hun onderzoeken te decentraliseren.

Website: castoredc.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Castor EDC. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.