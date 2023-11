BVDash is cloudgebaseerde projectbeheersoftware die is ontworpen voor verschillende verticale sectoren. De oplossing biedt een dashboard waarmee projectteams toegang kunnen krijgen tot verschillende systemen en tools. Belangrijke functies zijn onder meer issuebeheer, kostenbeheersing, projectplanning, dashboards, programmabeheer, risicobeheer, reikwijdte, documentbeheer, urenstaten en meer. Deze oplossing is ideaal voor het beheren van kleine tot megaprojecten

Website: bvdash.com

