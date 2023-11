Bubble Plan is een SaaS-tool voor planning en projectmanagement. Het is meertalig en is een van de meest eenvoudige en effectieve software voor het modelleren van routekaarten, planningen, presentaties of actieplannen. Met een ontwerp- en drag & drop-interface is het maken van een project zo eenvoudig en evolutief. Om te piloten en samen te werken, zijn de belangrijkste functies die nodig zijn: plannen, delen, spreken, volgen, beheren... alles wat je nodig hebt, met een unieke, eenvoudige starter. Test het...je houdt het!

Website: bubbleplan.net

