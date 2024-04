Brolly is de eerste archiveringstool voor sociale media in Australië, gebouwd met het oog op naleving van de overheidsvoorschriften. Brolly is in Melbourne gemaakt om een ​​eenvoudige, innovatieve archiefoplossing te bieden die voldoet aan de nalevingsnormen, inclusief gegevensopslag in Australië, zodat uw documenten onder de Australische wetgeving inzake gegevensprivacy vallen. Grote betrokkenheid op sociale media betekent dat je veel gesprekken voert. Als uw organisatie belangrijke informatie verstrekt via haar sociale kanalen, moet u deze vastleggen. Zodra je verbinding maakt, gaat Brolly aan de slag met het verzamelen van historische en realtime inhoud, zodat jij dat niet hoeft te doen. Bekijk alles op één plek met 24/7 beheer van sociale gegevens. Brolly maakt het gemakkelijk om te exporteren, wordt lokaal ondersteund en is een genot om te gebruiken.

