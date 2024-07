Broadcast is een door kunstmatige intelligentie aangedreven tool die is ontworpen om te helpen bij het beheer van vergaderingen. Het heeft tot doel het proces te stroomlijnen door notulen van vergaderingen vast te leggen, beslissingen bij te houden en vervolgtaken te automatiseren. De tool helpt bij het verminderen van administratieve taken, waardoor managers zich kunnen concentreren op het effectiever leiden van hun teams. Gebruikers hebben de tool geprezen vanwege de nauwkeurige samenvattingen van vergaderingen en de mogelijkheid om snel terug te verwijzen naar eerdere vergaderingen. Broadcast is ontworpen voor productteams en kan naadloos worden geïntegreerd met bestaande workflows. Het doel is om de kloof tussen vergaderingen en productontwikkelingstools te overbruggen. Bovendien biedt de tool best practice begeleiding, afgestemd op de behoeften van uw team en gebaseerd op het type bijeenkomst, zoals Sprint Planning, 1:1s of Retros. Om tijd te besparen, verzendt Broadcast automatisch wekelijkse samenvattingen van vergaderingen. De tool vat vergadernotities samen met behulp van AI, die met het team kunnen worden gedeeld. Bovendien kan het actie-items met één enkele klik synchroniseren met uw tools. Broadcast geeft ook prioriteit aan transparantie, waarbij uitlegbaarheid is ingebouwd in de samenvattingen, waardoor inzicht wordt verkregen in de manier waarop conclusies zijn getrokken. Het centraliseert al uw vergaderingen, waardoor u ze eenvoudig kunt raadplegen en bekijken. U kunt toegang krijgen tot transcripties van vergaderingen, samen met een geschiedenis van genomen beslissingen. Om de gegevensbeveiliging te garanderen, streeft Broadcast ernaar om onbewerkte opnames na 90 dagen te verwijderen met behoud van de samenvattingen. Het is van plan om in 2024 de Service Organization Control Type 2-certificering te behalen, wat zijn toewijding aan het beveiligen van gebruikersgegevens bevestigt.

Website: withbroadcast.com

