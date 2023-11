Bij Breathe bieden we tijdbesparende software waarmee MKB-bedrijven hun mensen op de eerste plaats kunnen zetten. Tot nu toe hebben we twee gebruiksvriendelijke systemen ontwikkeld, het ene om de HR-administratie te vereenvoudigen en het andere om de personeelsroosters te beheren. Beide systemen zijn in eigen huis ontwikkeld, ontworpen voor bedrijven met maximaal 250 werknemers en zijn supereenvoudig in gebruik. Laat de spreadsheets en het tijdrovende papierwerk achterwege en ontdek een betere manier om uw mensen te beheren. Start vandaag nog uw proefperiode van 14 dagen en zie hoe de intuïtieve producten van Breathes u kunnen helpen.

Website: login.breathehr.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Breathe. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.