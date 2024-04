Alternatieven - Botbiz

Global Message Services

gms-worldwide.com

Global Message Services (GMS) is de vertrouwde communicatiedienstverlener voor ondernemingen en mobiele operators wereldwijd. De CPaaS-oplossing van GMS stelt merken in staat multichannel-klantcommunicatie te verenigen via Ć©Ć©n enkele API en een zelfbedieningsplatform. Als aanvulling hierop is er een...