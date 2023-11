Booktab is een platform voor het raadplegen en bestuderen van multimediale schoolboeken. Met Booktab heeft u toegang tot uw digitale bibliotheek. Tik op een boek om het te openen en door de pagina's te bladeren. U kunt annoteren, onderstrepen en aantekeningen maken, maar niet alleen: op Booktab-boeken vindt u educatieve video's, interactieve animaties, audio in het Italiaans en in de originele taal, bewerkbare conceptkaarten en interactieve oefeningen om uw kennis te testen.

Website: booktab.it

