Boba: AI-copiloot voor generatieve ideatie Onderzoekssignalen en trends - Boba kan op internet zoeken naar artikelen en nieuws om u te helpen uw kwalitatieve onderzoeksvragen te beantwoorden. Ideate: Stel toekomstscenario's voor - Scenario's bouwen is een proces waarbij toekomstgerichte verhalen worden gegenereerd door signalen van verandering in het bedrijfsleven, de cultuur en de technologie te onderzoeken. Scenario's worden gebruikt om de leerresultaten te socialiseren in een gecontextualiseerd verhaal, om divergerend productdenken te inspireren, om veerkracht-/wenselijkheidstests uit te voeren en/of om strategische planning te informeren. Ideate: Brainstormstrategieën - Met behulp van het strategieraamwerk Spelen om te winnen kan ik u helpen brainstormen over keuzes over 'waar te spelen' en 'hoe te winnen' op basis van een strategische aanwijzing en mogelijke toekomstscenario's. Storyboarding - Boba kan u helpen storyboards te bouwen voor huidige of toekomstige staatsscenario's.

Website: boba-ai.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Boba. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.