Bizstim is een alles-in-1 bedrijfssoftwareplatform. Als u een servicegericht bedrijf heeft, kan Bizstim u helpen de verkoop te stimuleren en alledaagse taken te automatiseren. Industrieën die Bizstim doorgaans gebruiken zijn SAT-voorbereiding, begeleiding, juridische dienstverlening, rijopleidingen, therapeuten, tuinarchitecten en nog veel meer. Kernfuncties zijn onder meer: ​​opslag van klantinformatie, planning en herinneringen, klantrapportage, facturering en facturering, en personeelszaken. Wij streven ernaar om uw grootste pijnpunten op te lossen, bijvoorbeeld: planning en herinneringen worden zoveel mogelijk geautomatiseerd, facturatie en incasso worden gestroomlijnd door middel van automatisering. Sommige van onze klanten innen honderden facturen per maand zonder een vinger uit te steken. In plaats daarvan lieten ze de software het saldo op de rekening berekenen, factureren aan de klant, de klant een factuur sturen en kijken hoe de opbrengst op zijn rekening wordt gestort.

Website: bizstim.com

