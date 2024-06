Bird Eats Bug

Bird is een Zwitsers zakmes voor schermopnametools. Dit maakt het super eenvoudig om het scherm, de microfoon en de camera op te nemen, schermafbeeldingen te maken en onmiddellijke herhalingen weer te geven. Het is veel sneller dan het schrijven van bepaalde e-mails en het beleggen van een vergadering. We hebben ook teamspecifieke functies gebouwd, zoals het vastleggen van technische logboeken voor het melden van bugs, bestandsbijlagen voor het verzenden van verkooppraatjes naar leads of flexibele projectbeheertools zoals labels, toegewezen personen en incasso's.

Website: birdeatsbug.com

