Bilflo begrijpt de behoefte aan geïntegreerde oplossingen in plaats van end-to-end oplossingen. Bilflo is ontworpen met open API's om te integreren binnen uw huidige zakelijke ecosysteem, waarbij uw frontoffice (ATS, CRM) wordt gekoppeld aan backofficeprocessen (tijdbeheer, salarisadministratie, boekhouding), waardoor het niet meer nodig is om gegevens op meerdere plaatsen handmatig in te voeren. Uw beste tools en processen werken naadloos samen. Bilflo consolideert en volgt de verkoop- en wervingsactiviteiten, consolideert de tijd en tarieven uit verschillende systemen en verenigt verkoop- en brutowinstgegevens. Met al deze gegevens op één plek krijgt u een nauwkeurig overzicht van uw aannemers, verkoopteamleden en de gezondheid van uw organisatie. Bilflo verbetert uw ATS-systeem - Realtime, op maat gemaakte rapportage en analyse - Beperkte integratiepartners voor backofficebeheer - Tijdregistratie in bulk importeren - Aangepaste loonrekeningitems toevoegen Bilflo helpt met het volgende: - Wekelijkse verwerking van de salarisadministratie (het vergelijken van meerdere prikkaarten, het bijhouden van uitgaven ) - Waarborgen van nauwkeurigheid van de salarisadministratie voor tijdelijk personeel - Tijdige en correcte facturering aan klanten met gedetailleerde urenkaarten - Nuttige bedrijfsinformatie met realtime datapunten, geïntegreerd in alle systeemtools. - Schaal van backofficebronnen voor hogere productiviteit

